Milan, preso Meité: visite mediche e firma (Di venerdì 15 gennaio 2021) MilanO - " Lo scudetto? Il Milan è primo e deve restare lì ". Soualiho Meitè è pronto a fare la sua parte. Il 26enne centrocampista è sbarcato a Milano ed è pronto per effettuare le visite mediche con ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 15 gennaio 2021)O - " Lo scudetto? Ilè primo e deve restare lì ". Soualiho Meitè è pronto a fare la sua parte. Il 26enne centrocampista è sbarcato ao ed è pronto per effettuare lecon ...

