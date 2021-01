Milan | preso Meité dal Torino | è ufficiale

(Di venerdì 15 gennaio 2021)O - " ACè lieto di comunicare di aver acquisito a titolo temporaneo con diritto di opzione per l'acquisizione definitiva le prestazioni sportive del calciatore Soualihodal...

Notiziedi_it : UFFICIALE | Milan, preso Meité: la nota rossonera coi dettagli dell’affare -

Ultime Notizie dalla rete : Milan preso

Tutto ancora aperto quindi: il Milan ha ormai deciso di lasciar partire Conti e continuare a puntare su Dalot, preso in prestito fino a fine anno dal Manchester United. Conti alla Fiorentina non è anc ...Il club rossonero ha annunciato l'acquisto del centrocampista franco-ivoriano "a titolo temporaneo con diritto di opzione per l'acquisizione definitiva": indosserà la maglia numero 18 ...