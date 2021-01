Micosi alle unghie: cosa c’è da sapere sull’onicomicosi (Di venerdì 15 gennaio 2021) L’onicoMicosi è un’affezione delle unghie che può essere causata da una varietà di microrganismi, anche se nella maggior parte dei casi i responsabili sono i dermatofiti, ovvero un gruppo di funghi che si nutrono della cheratina presente nei tessuti. Questa patologia è molto diffusa, tanto da interessare – secondo le stime ufficiali – circa il 10% della popolazione mondiale. Seppur possa colpire sia le mani che i piedi, vi è una prevalenza della problematica tra questi ultimi, soprattutto negli alluci, ovvero il dito maggiormente sottoposto alla pressione delle calzature e ai microtraumi causati dal movimento. In presenza di funghi dell’unghia è fondamentale ricevere una diagnosi corretta e tempestiva, così da intervenire immediatamente con la terapia giusta. Cos’è e come riconoscerla L’onicoMicosi è un’infezione di tipo micotico ... Leggi su dilei (Di venerdì 15 gennaio 2021) L’onicoè un’affezione delleche può essere causata da una varietà di microrganismi, anche se nella maggior parte dei casi i responsabili sono i dermatofiti, ovvero un gruppo di funghi che si nutrono della cheratina presente nei tessuti. Questa patologia è molto diffusa, tanto da interessare – secondo le stime ufficiali – circa il 10% della popolazione mondiale. Seppur possa colpire sia le mani che i piedi, vi è una prevalenza della problematica tra questi ultimi, soprattutto negli alluci, ovvero il dito maggiormente sottoposto alla pressione delle calzature e ai microtraumi causati dal movimento. In presenza di funghi dell’unghia è fondamentale ricevere una diagnosi corretta e tempestiva, così da intervenire immediatamente con la terapia giusta. Cos’è e come riconoscerla L’onicoè un’infezione di tipo micotico ...

