Mi Watch, arriva in Italia il primo smartwatch di Xiaomi (Di venerdì 15 gennaio 2021) A pochi giorni dal debutto del Redmi Note 9T, il nuovo smartphone ad alte prestazioni dotato di connettività 5G e pensato per offrire ore di streaming senza affaticare gli occhi, Xiaomi ha annunciato il rilascio del suo primo smartwatch anche nel territorio italiano.

