Meteo Roma: previsioni per il weekend (Di venerdì 15 gennaio 2021) Sabato giornata all'insegna del bel tempo con sole prevalente sia al mattino sia poi al pomeriggio; in serata i cieli saranno sereni su tutto il territorio. Temperature comprese tra -1°C e +9°C. Domenica molte nubi al mattino con tempo prevalentemente asciutto, piogge attese nel pomeriggio; in serata il tempo sarà instabile con precipitazioni sparse. Temperature comprese tra 0°C e +9°C. Meteo Lazio: previsioni per il weekend Sabato ampi spazi di sereno nel corso delle ore diurne su tutta la regione, ad eccezione di qualche nevicata sull'Appennino di confine a quote molto basse; in serata le condizioni del tempo saranno stabili con cieli sereni su tutta la regione. Domenica locali piogge la mattino sulla costa, mentre al pomeriggio i fenomeni si estenderanno su tutto il territorio con neve sui rilievi oltre 600-800 metri.

