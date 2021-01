Meteo Italia al 30 gennaio: cambiamento, si prepara un gran febbraio (Di venerdì 15 gennaio 2021) POSSIBILE EVOLUZIONE Meteo A 15 GIORNI La seconda metà di gennaio, iniziata ufficialmente in queste ore, dovrebbe proporci condizioni Meteo climatiche particolarmente dinamiche. Ultimamente abbiamo discusso, ampiamente e approfonditamente, delle complesse dinamiche atmosferiche verificatesi a partire da fine dicembre e in particolare del forte riscaldamento stratosferico il cui risultato è stato quello di indebolire – pesantemente – il Vortice Polare. Gli effetti di tale dinamica si stanno propagando verso il basso, sino al limite della troposfera ovvero della porzione d’atmosfera sopra le nostre teste. Effettivamente stiamo osservando una ridistribuzione dei centri di Alta e Bassa Pressione a livello emisferico e l’ondata di gelo che si sta abbattendo sull’Europa orientale è figlia di tale ridistribuzione. A più lungo termine ... Leggi su meteogiornale (Di venerdì 15 gennaio 2021) POSSIBILE EVOLUZIONEA 15 GIORNI La seconda metà di, iniziata ufficialmente in queste ore, dovrebbe proporci condizioniclimatiche particolarmente dinamiche. Ultimamente abbiamo discusso, ampiamente e approfonditamente, delle complesse dinamiche atmosferiche verificatesi a partire da fine dicembre e in particolare del forte riscaldamento stratosferico il cui risultato è stato quello di indebolire – pesantemente – il Vortice Polare. Gli effetti di tale dinamica si stanno propagando verso il basso, sino al limite della troposfera ovvero della porzione d’atmosfera sopra le nostre teste. Effettivamente stiamo osservando una ridistribuzione dei centri di Alta e Bassa Pressione a livello emisferico e l’ondata di gelo che si sta abbattendo sull’Europa orientale è figlia di tale ridistribuzione. A più lungo termine ...

Agenzia_Ansa : #Maltempo: aria polare in arrivo verso l'#Italia, neve al Centro-Sud #Allerta meteo della #Protezione civile, fiocc… - 3BMeteo : Il gelo russo in arrivo sulle adriatiche #15gennaio #meteo #freddo - infoitinterno : Meteo: WEEKEND da BRIVIDI in Italia, TEMPERATURE in Crollo e NEVE a Bassa Quota. Previsioni per SABATO e DOMENICA - infoitinterno : Previsioni Meteo, irruzione fredda sull’Italia: maltempo e neve al Centro/Sud nelle prossime ore - infoitinterno : Meteo, nel weekend del 16-17 gennaio l'Italia dovrà fare i conti con il gelo e due perturbazioni -