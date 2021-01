METEO: ecco la NEVE a bassissima quota, altra in arrivo. Tutte le novità (Di venerdì 15 gennaio 2021) Aria via via più fredda affluisce sull’Italia alla conquista dell’intera Penisola, con temperature che stanno rapidamente calando in particolare lungo le regioni adriatiche ed appenniniche. Il grosso del freddo resta confinato sui Balcani, dove è presente un esteso serbatoio gelido. La NEVE ha ricoperto l’abitato di Potenza, in BasilicataI contrasti innescati dall’ingresso freddo hanno generato una relativa area di bassa pressione sul Tirreno, a cui si è associata una perturbazione che ha coinvolto in modo più evidente, nelle ultime ore, parte delle regioni meridionali. Prime vere nevicate al Sud Italia Rovesci hanno coinvolto soprattutto la Campania, la Calabria, la Basilicata, alcune aree della Puglia e della Sicilia nord-orientale. A seguito dell’afflusso freddo, richiamato dal minimo depressionario sul Tirreno Meridionale, è calata la quota ... Leggi su meteogiornale (Di venerdì 15 gennaio 2021) Aria via via più fredda affluisce sull’Italia alla conquista dell’intera Penisola, con temperature che stanno rapidamente calando in particolare lungo le regioni adriatiche ed appenniniche. Il grosso del freddo resta confinato sui Balcani, dove è presente un esteso serbatoio gelido. Laha ricoperto l’abitato di Potenza, in BasilicataI contrasti innescati dall’ingresso freddo hanno generato una relativa area di bassa pressione sul Tirreno, a cui si è associata una perturbazione che ha coinvolto in modo più evidente, nelle ultime ore, parte delle regioni meridionali. Prime vere nevicate al Sud Italia Rovesci hanno coinvolto soprattutto la Campania, la Calabria, la Basilicata, alcune aree della Puglia e della Sicilia nord-orientale. A seguito dell’afflusso freddo, richiamato dal minimo depressionario sul Tirreno Meridionale, è calata la...

3BMeteo : Il gelo russo in arrivo sulle adriatiche #15gennaio #meteo #freddo - quartomiglio : RT @Roma: Cielo sereno per l'intera giornata. Temperature attese: -2°/9°C. Ecco le previsioni #meteo per domani ?? - CentroMeteoITA : #METEO #PALERMO - Forte #MALTEMPO in arrivo con CROLLO TERMICO, ecco le previsioni - annalaurabar : RT @tweetnewsit: Nuova fase invernale alle porte Dopo un periodo di stabilità quale quello di inizio settimana dove il tempo risultava gene… - CletoEstense : RT @Roma: Cielo sereno per l'intera giornata. Temperature attese: -2°/9°C. Ecco le previsioni #meteo per domani ?? -