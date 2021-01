Meridbulloni | Patriarca FI | “Bene lavoro Di Nardo su nuovi acquirenti”

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 15 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “Se ci sarà una speranza – e ce lo auguriamo tutti – per gli 81 lavoratori della, lo dobbiamo anche all’intervento e all’impegno del coordinatore cittadino di Forza Italia di Castellammare di Stabia, Nello Di. A lui va infatti il merito di aver procurato il primo contatto con il gruppo Vescovini, a quanto pare interessato a rilevare la fabbrica dismessa di Via De Gasperi, e ad assumere i lavoratori già entro il prossimo primo febbraio“. A dirlo è Annarita, capogruppo regionale di Forza Italia in Campania. “ha fatto il sindaco di Castellammare, Gaetano Cimmino, sempre attento a difendere le istanze dei cittadini, a raccogliere il testimone e a organizzare l’incontro con l’assessore regionale Marchiello“, ha sottolineato la forzista. “Ci auguriamo ...