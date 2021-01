Mercato Juventus, rifiutato il City: il centrocampista vuole solo la Juve (Di venerdì 15 gennaio 2021) Mercato Juventus – , l’ultima indiscrezione di Mercato darebbe una bellissima notizia in prospettiva a tutti i i tifosi della Juventus. Sappiamo come l’interesse per Manuel Locatelli sia concreto e come Pirlo l’abbia identificato come uno dei suoi obiettivi prioritari per il Mercato. Il centrocampista del Sassuolo è uno dei preferiti della dirigenza bianconera ma come abbiamo avuto modo di intuire dall’entourage del giocatore e dalla stessa dirigenza neroverde, il giocatore, almeno in questa sessione di Mercato non si muoverà da Sassuolo. Mercato Juventus, Locatelli rifiuta il City Stando all’ultima indiscrezione di ‘CalcioMercato.it‘ ... Leggi su juvedipendenza (Di venerdì 15 gennaio 2021)– , l’ultima indiscrezione didarebbe una bellissima notizia in prospettiva a tutti i i tifosi della. Sappiamo come l’interesse per Manuel Locatelli sia concreto e come Pirlo l’abbia identificato come uno dei suoi obiettivi prioritari per il. Ildel Sassuolo è uno dei preferiti della dirigenza bianconera ma come abbiamo avuto modo di intuire dall’entourage del giocatore e dalla stessa dirigenza neroverde, il giocatore, almeno in questa sessione dinon si muoverà da Sassuolo., Locatelli rifiuta ilStando all’ultima indiscrezione di ‘Calcio.it‘ ...

sportli26181512 : Inter-Juventus, i giocatori con il valore di calciomercato più alto. Classifica: In attesa del derby d'Italia di do… - Balutin75 : Pensiero della buona notte: ma 10/20mln per Jamie Vardy non li troviamo? Mi piacerebbe vederlo in Black&White… - infoitsport : Mercato Juventus, concorrenza dalla Premier per il grande obiettivo - zazoomblog : Mercato Juventus concorrenza dalla Premier per il grande obiettivo - #Mercato #Juventus #concorrenza #dalla -