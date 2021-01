Mercati deboli Milano schiva le vendite

Leggi su quifinanza

(Di venerdì 15 gennaio 2021) (Teleborsa) – Si muove all’insegna del ribasso la seduta finanziaria delle borse europee, mentre Piazza Affari resiste al vento delle. La presentazione dell’atteso piano anti-crisi da 1.900 miliardi di dollari da parte del neo eletto presidente USA, Joe Biden, non sembra bastare a sollevare il sentiment degli investitori più preoccupati dall’aumento dei casi Covid che rafforzano i timori sulle prospettive della ripresa economica globale. Sul mercato valutario, l’Euro / Dollaro USA è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,214. Lieve aumento per l’oro, che mostra un rialzo dello 0,34%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) in calo (-1,03%) si attesta su 53,02 dollari per barile. Torna a scendere lo spread, attestandosi a +116 punti base, con un calo di 3 punti base,mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta allo 0,59%. Tra le principali Borse europee ...