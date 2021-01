Meloni: “Non mi troverete mai al governo con la sinistra. Il voto è uno scenario possibilissimo” (Di venerdì 15 gennaio 2021) A dispetto delle molte voci che dicono il contrario, il voto è “uno scenario possibilissimo”. A chiarirlo è stata Giorgia Meloni, tornando a ribadire con forza il rifiuto di qualsiasi inciucio. “Non mi troverà mai al governo con un partito di sinistra, mai”, ha detto la leader di FdI. Il voto? “Uno scenario possibilissimo” Ospite di Bruno Vespa a Porta a Porta, Meloni ha chiarito che, volendo, nulla impedisce il ritorno alle urne. ”Io penso che sia possibilissimo lo scenario del voto. Se il premier lunedì non dovesse avere la maggioranza, potrebbe chiedere di andare al voto perché preferisce andare alle elezioni…”, ha detto la leader della destra. Il ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 15 gennaio 2021) A dispetto delle molte voci che dicono il contrario, ilè “uno”. A chiarirlo è stata Giorgia, tornando a ribadire con forza il rifiuto di qualsiasi inciucio. “Non mi troverà mai alcon un partito di, mai”, ha detto la leader di FdI. Il? “Uno” Ospite di Bruno Vespa a Porta a Porta,ha chiarito che, volendo, nulla impedisce il ritorno alle urne. ”Io penso che sialodel. Se il premier lunedì non dovesse avere la maggioranza, potrebbe chiedere di andare alperché preferisce andare alle elezioni…”, ha detto la leader della destra. Il ...

