Meité e il primo giorno di Milan. Arrivato ieri sera in città, il centrocampista si sta sottoponendo alle visite prima della firma e dopo gli accordi totali con il Torino. Meité arriva in prestito oneroso con diritto di riscatto, era in orbita Milan esattamente dallo scorso gennaio. E sarà subito a disposizione di Pioli nel posticipo di lunedì a Cagliari.

AntoVitiello : ???? Visite mediche per #Meite con il #Milan @acmilan @soualihomeite @MilanNewsit - AntoVitiello : #Milan: accordo per #Meite. Prestito oneroso con diritto di riscatto. - AntoVitiello : Oltre #Calhanoglu e #Donnarumma il #Milan in questi giorni ha iniziato a trattare i rinnovi dei giocatori in scaden… - 2020Mcb : RT @musagete10: 'Il Milan è primo e deve stare al suo posto' Subito Meitè a cazzo duro! GASI! ???? #Milan - Noovyis : (Meité-Milan, il giorno delle visite. Il video) Playhitmusic - -

