Meité è del Milan: oggi visite mediche e firma del contratto, già in campo a Cagliari? (Di venerdì 15 gennaio 2021) Milano, 15 gennaio 2021 - Nella giornata di ieri è stato finalizzato l'accordo tra Milan e Torino per Soualiho Meité, centrocampista francese di 26 anni. Stamattina, alle 8:30, il giocatore è arrivato ... Leggi su ilgiorno (Di venerdì 15 gennaio 2021)o, 15 gennaio 2021 - Nella giornata di ieri è stato finalizzato l'accordo trae Torino per Soualiho, centrocampista francese di 26 anni. Stamattina, alle 8:30, il giocatore è arrivato ...

AntoVitiello : ???? #Meite stasera a Milano, domani mattina le visite mediche alla clinica La Madonnina. Il centrocampista francese… - TuttoMercatoWeb : ?? #Milan, le prime parole del nuovo acquisto #Meite ?? 'Sono contento, mi sento pronto' ?? @AntoVitiello - tvdellosport : ESCLUSIVA SPORTITALIA #Meite: 'Qui per lo scudetto' ?? Le prime parole del nuovo centrocampista del #Milan ai micr… - Pall_Gonfiato : #Milan-#Meitè: oggi #visite #mediche e #firma per l'ex #calciatore del #Torino - KunGrax : RT @MiVisda: @BeppeMarottaMa1 Meite riserva del Torino, Mandzukic ex giocatore che non gioca da un anno...Jovic, Slozbozai, Kone, cioè gioc… -

Ultime Notizie dalla rete : Meité del Calcio: Meité, Milan è primo e lì deve stare Tiscali.it