Meghan Markle e il «mal di stomaco» per il libro-verità della sorellastra Samantha

Cresce l'attesa per «The Diary of Princess Pushy's Sister», il memoir che promette di «raccontare tutto» sulla vita in famiglia di Meghan Markle. L'autrice del «libro-verità» è la sorellastra della duchessa, Samantha Markle, che da anni minacciava di scrivere un resoconto con dettagli inediti riguardanti l'ex attrice americana. Che nell'attesa, stando alle indiscrezioni di In Touch, avrebbe già accusato il «mal di stomaco».

Stando alle indiscrezioni di In Touch, la duchessa di Sussex sarebbe furiosa per il memoir «The Diary of Princess Pushy's Sister», in arrivo a febbraio: «Seppur arrabbiata, non replicherà con azioni p ...

Stando alle indiscrezioni di In Touch, la duchessa di Sussex sarebbe furiosa per il memoir «The Diary of Princess Pushy's Sister», in arrivo a febbraio: «Seppur arrabbiata, non replicherà con azioni p ...