Mediaset piazza il Grande Fratello Vip contro TUTTE le puntate de Il Cantante Mascherato

Leggi su biccy

(Di venerdì 15 gennaio 2021) Dallo scorso metà dicembre ilVip – ad eccezione dello speciale della notte di Capodanno – è sempre andato in onda di lunedì abbandonando per le feste il doppio appuntamento settimanale. Un doppio appuntamento difeso daed annunciato anche per il 2021, ma tuttavia non tornerà nell’immediato dato che Canale 5 ha intenzione di farlo tornare solo dall’ultimo venerdì di gennaio. E non sarà venerdì a caso, dato che quella sera (sto parlando della serata del 29) tornerà su Rai Uno la seconda edizione de Ilcon Milly Carlucci. Il programma della Carlucci durerà cinque(una in più rispetto allo scorso anno) ed eleggerà il suo vincitore venerdì 29 febbraio. Un’altra data non a caso, dato che quella sera anche Alfonso Signorini eleggerà il ...