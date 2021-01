“Me l’hanno detto…”. GF Vip, l’amaro sfogo di Maria Teresa Ruta. La confessione a Cecilia Capriotti (Di venerdì 15 gennaio 2021) Maria Teresa Ruta si è lasciata andare ad alcuni commenti su Pierpaolo Pretelli nelle scorse ore. Parlando con una preoccupatissima Giulia Salemi, che teme possano esserci ripensamenti da parte dell’ex velino di ‘Striscia la Notizia’, le ha detto per rasserenarla: “Lui non vuole ammettere che si è innamorato”. Ma la conduttrice televisiva ha vissuto anche momenti difficili, infatti ricorderete lo sfogo clamoroso di alcuni giorni fa, che aveva lasciato senza parole i vipponi e il pubblico. La donna ha avuto alcune incomprensioni e litigi furibondi con Cecilia Capriotti, ma con quest’ultima è riuscita a trovare una tregua diventata poi pace effettiva. Hanno infatti chiarito e adesso sembrano andare decisamente d’accordo. Chissà se non nascerà addirittura un’amicizia tra di loro. E ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 15 gennaio 2021)si è lasciata andare ad alcuni commenti su Pierpaolo Pretelli nelle scorse ore. Parlando con una preoccupatissima Giulia Salemi, che teme possano esserci ripensamenti da parte dell’ex velino di ‘Striscia la Notizia’, le ha detto per rasserenarla: “Lui non vuole ammettere che si è innamorato”. Ma la conduttrice televisiva ha vissuto anche momenti difficili, infatti ricorderete loclamoroso di alcuni giorni fa, che aveva lasciato senza parole i vipponi e il pubblico. La donna ha avuto alcune incomprensioni e litigi furibondi con, ma con quest’ultima è riuscita a trovare una tregua diventata poi pace effettiva. Hanno infatti chiarito e adesso sembrano andare decisamente d’accordo. Chissà se non nascerà addirittura un’amicizia tra di loro. E ...

