Matteo Renzi spiega perché ha provocato la crisi di governo

Leggi su urbanpost

(Di venerdì 15 gennaio 2021)nelle sue Enews settimanali qual’è stato il punto di rottura che ha spinto Italia Viva ad aprire ladi. Il Leader del partito ha dichiarato: «Volevo risposte da Conte, lui ha preferito cambiare maggioranza. Abbiamo chiesto alun salto di qualità sui contenuti. Il Premier ci ha risposto sfidandoci in Aula sui responsabili. Gli abbiamo chiesto di cambiare politica, lui ha scelto di cambiare maggioranza. Punto di rottura? Il Mes». >>“shock because”:il video in cui parla in inglese è diventato viralee ladiscrive la sua Enews ...