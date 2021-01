Matilde Brandi piange a Verissimo: “Marco mi ha lasciata. Non lo vedo da tre mesi” (Di venerdì 15 gennaio 2021) Matilde Brandi piange a Verissimo e racconta il suo dolore per la fine della storia con Marco, il padre delle figlie: “Mi ha lasciata. Non lo vedo da 3 mesi”. Matilde Brandi racconta a Verissimo il dolore per la fine della sua storia d’amore con Marco, lo storico compagno della showgirl e padre delle figlie L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di venerdì 15 gennaio 2021)e racconta il suo dolore per la fine della storia con, il padre delle figlie: “Mi ha. Non loda 3”.racconta ail dolore per la fine della sua storia d’amore con, lo storico compagno della showgirl e padre delle figlie L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

