(Di venerdì 15 gennaio 2021) Giovedì 14 gennaio è andata in onda ladi10 sempre sul canale Sky Uno. In tale occasione si sono verificati diversi avvenimenti degni di nota, come ad esempio un tradimento, colpi di scena,sotto pressione e, naturalmente, è stato decretato un eliminato. L’ordine delleè stato il seguente: la prima prova è stata la Mistery Box, successivamente si è passati all’Invention Test, la prova in esterna e poi il tanto temuto Pressure Test in cui è stato decretato l’eliminato della. Andiamo a vedere tutto quello che èdi10 La ...

tuttopuntotv : MasterChef Italia 10, cosa è accaduto nella quinta puntata: eliminata, tradimenti e sfide #masterchefitalia10… - statodelsud : MasterChef Italia 10: eliminata Alessandra. Ecco cosa è successo nella quinta puntata - Pino__Merola : MasterChef Italia 10: eliminata Alessandra. Ecco cosa è successo nella quinta puntata - SerieTvserie : MasterChef Italia 10, tra le fazioni spunta ‘la famiglia Simpson’ - SkyTG24 : MasterChef Italia 10: eliminata Alessandra. Ecco cosa è successo nella quinta puntata -

Ultime Notizie dalla rete : MasterChef Italia

Che cosa ha previsto la quinta puntata di MasterChef Italia 10? Quali prove hanno affrontato i 16 aspiranti chef rimasti in gara per poter continuare ...Saranno i cibi afrodisiaci la sorpresa nella Mistery Box della quinta puntata di MasterChef 10 in onda stasera alle 21,15 su Sky Uno (on demand su Sky Go e in streaming su NOW TV). Ad attenderli una M ...