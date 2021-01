Mastella a Zingaretti: “Siamo responsabili ma non fessi. Nessuno recuperi Renzi alle nostre spalle” (Di venerdì 15 gennaio 2021) Il gioco si complica. E persino uno paziente, democristiano doc, come Clemente Mastella perde la pazienza. Il sindaco di Benevento è pronto a soccorrere Conte, come tutti sanno, ma non a qualsiasi prezzo. “Siamo responsabili, ma non fessi”, dice all’indirizzo di Nicola Zingaretti. Che nell’allargare la maggioranza per tenere il premier in sella forse sta esagerando. Mastella si infuria con Zingaretti: non Siamo fessi Con chi ce l’ha Mastella? Con Davide Faraone, capogruppo di Italia Viva a Palazzo Madama, che ha parlato troppo. Il senatore Renziano, infatti, fa capire che l’ex picconatore potrebbe rivedere le sue posizioni barricadere. “Noi abbiamo chiesto al presidente del Consiglio finalmente di ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 15 gennaio 2021) Il gioco si complica. E persino uno paziente, democristiano doc, come Clementeperde la pazienza. Il sindaco di Benevento è pronto a soccorrere Conte, come tutti sanno, ma non a qualsiasi prezzo. “, ma non”, dice all’indirizzo di Nicola. Che nell’allargare la maggioranza per tenere il premier in sella forse sta esagerando.si infuria con: nonCon chi ce l’ha? Con Davide Faraone, capogruppo di Italia Viva a Palazzo Madama, che ha parlato troppo. Il senatoreano, infatti, fa capire che l’ex picconatore potrebbe rivedere le sue posizioni barricadere. “Noi abbiamo chiesto al presidente del Consiglio finalmente di ...

