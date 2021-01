Martin Luther King, l’unico vero sogno americano (Di venerdì 15 gennaio 2021) Solo pochi giorni fa, abbiamo assistito alle folle scene dell’assalto al Capitol Hill. Washington sia trovata, suo malgrado, protagonista di una barbarie, senza precedenti. Definita come la notte più buia, della democrazia americana. Ma solo pochi anni fa, nel 1963, nella stessa cittadine, si scriveva una delle pagine mondiali di pace e di integrazione sociale. La Marcia su Washington, vede come sigillo, il celebre discorso “I have a dream” di Martin Luther King. Leader pacifico dell’integrazione razziale, Martin Luther King, nasce il 15 gennaio del 1929. Afroamericano, costruisce la sua carriera di pastore protestante, politico e soprattuto attivista per i diritti razziali. L’America non è mai stato un paese di inclusione etnica. A dimostrarlo la storia. Infatti ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 15 gennaio 2021) Solo pochi giorni fa, abbiamo assistito alle folle scene dell’assalto al Capitol Hill. Washington sia trovata, suo malgrado, protagonista di una barbarie, senza precedenti. Definita come la notte più buia, della democrazia americana. Ma solo pochi anni fa, nel 1963, nella stessa cittadine, si scriveva una delle pagine mondiali di pace e di integrazione sociale. La Marcia su Washington, vede come sigillo, il celebre discorso “I have a dream” di. Leader pacifico dell’integrazione razziale,, nasce il 15 gennaio del 1929. Afro, costruisce la sua carriera di pastore protestante, politico e soprattuto attivista per i diritti razziali. L’America non è mai stato un paese di inclusione etnica. A dimostrarlo la storia. Infatti ...

RaiCultura : ?? #AccaddeOggi Il #15gennaio 1929 nasce Martin Luther #King, leader del movimento per i diritti civili.… - RaiCultura : In occasione dell'anniversario della nascita, #15gennaio 1929, uno Speciale dedicato a Martin Luther King.… - gigli_federica : RT @AlzogliOcchi: 'Prima o poi arriva l'ora in cui bisogna prendere una posizione che non è né sicura, né conveniente, né popolare; ma biso… - Gigithebeast1 : RT @fraurolo121: “Siate comunque sempre il meglio di qualsiasi cosa siate.” #MartinLutherKing #15gennaio 1929 #BOTD I HAVE A DREAM… - Nonnadinano : RT @RaiStoria: ?? #AccaddeOggi Il #15gennaio 1929 nasce Martin Luther #King, leader del movimento per i diritti civili. #CondividiLaCultur… -