Marco Liorni condurrà da casa ItaliaSì!: l’annuncio (Di venerdì 15 gennaio 2021) Il motivo della scelta non è stato reso noto, ma, presumibilmente, qualche componente della squadra sarà risultato positivo al Covid L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di venerdì 15 gennaio 2021) Il motivo della scelta non è stato reso noto, ma, presumibilmente, qualche componente della squadra sarà risultato positivo al Covid L'articolo proviene da Gossip e Tv.

BausciaCafe : NB - Sensi che sarà il protagonista della prossima puntata di 'Angeli' con Marco Liorni - RobertoSignore7 : RT @mariamacina: #Casalino Oggi ospite di “Italia Sì” il programma di Marco Liorni. È un caso? “ Lavoro in una grande squadra”, ha afferm… - Riccard10192775 : RT @mariamacina: #Casalino Oggi ospite di “Italia Sì” il programma di Marco Liorni. È un caso? “ Lavoro in una grande squadra”, ha afferm… - semeoro1 : RT @mariamacina: #Casalino Oggi ospite di “Italia Sì” il programma di Marco Liorni. È un caso? “ Lavoro in una grande squadra”, ha afferm… - 1ettoreb : RT @mariamacina: #Casalino Oggi ospite di “Italia Sì” il programma di Marco Liorni. È un caso? “ Lavoro in una grande squadra”, ha afferm… -