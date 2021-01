Marco Giallini, chi è la nuova fidanzata Stella Scarafoni (Di venerdì 15 gennaio 2021) Marco Giallini è rimasto prematuramente vedovo nel 2011, un dolore incredibile che ha superato con molta difficoltà, stando alle ultime notizie potrebbe avere una nuova fidanzata Stella. Tuttavia da parte di Marco Giallini non ci sono conferme in merito alla sua vita privata e non sappiamo se Stella sia o meno la sua compagna di vita. L’attore è stato fotografato da “Diva e donna” durante una romantica serata con la fidanzata Stella, al suo fianco dal 2013 e con 16 anni di meno, tra regali floreali, baci in strada e cenetta tête-à-tête. Marco Giallini, che ha raccontato di recente ancora una volta del suo dolorosissimo passato con la scomparsa della moglie Loredana e di quanto la ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 15 gennaio 2021)è rimasto prematuramente vedovo nel 2011, un dolore incredibile che ha superato con molta difficoltà, stando alle ultime notizie potrebbe avere una. Tuttavia da parte dinon ci sono conferme in merito alla sua vita privata e non sappiamo sesia o meno la sua compagna di vita. L’attore è stato fotografato da “Diva e donna” durante una romantica serata con la, al suo fianco dal 2013 e con 16 anni di meno, tra regali floreali, baci in strada e cenetta tête-à-tête., che ha raccontato di recente ancora una volta del suo dolorosissimo passato con la scomparsa della moglie Loredana e di quanto la ...

