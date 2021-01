Mantovani (Humanitas): 'Il virus è un killer che uccide. Vaccino? Chi ha già avuto il Covid lasci spazio ad altri' (Di venerdì 15 gennaio 2021) La seconda ondata della pandemia di coronavirus non è mai finita: il virus è un killer che uccide, e più corre e più muta. Inoltre chi ha già avuto il Covid dovrebbe lasciare il suo posto ad altri ... Leggi su leggo (Di venerdì 15 gennaio 2021) La seconda ondata della pandemia di coronanon è mai finita: ilè unche, e più corre e più muta. Inoltre chi ha giàildovrebbeare il suo posto ad...

StefaniaFalone : RT @GiovaQuez: Mantovani (Humanitas) a Rai3: 'Condivido l'allarme di Speranza sui numeri in crescita, e aggiungo che con 500 morti al giorn… - globalistIT : Cosa ha detto l'immunologo e direttore dell’Istituto clinico Humanitas - folucar : RT @GiovaQuez: Mantovani (Humanitas) a Rai3: 'Condivido l'allarme di Speranza sui numeri in crescita, e aggiungo che con 500 morti al giorn… - massimosandal : RT @GiovaQuez: Mantovani (Humanitas) a Rai3: 'Condivido l'allarme di Speranza sui numeri in crescita, e aggiungo che con 500 morti al giorn… - luca_slate : RT @GiovaQuez: Mantovani (Humanitas): 'La prima dose dà una certa protezione, ma solo per tempo limitato. Sappiamo ancora poco di questo vi… -