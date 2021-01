Mancini | «Il Milan mi ricorda la mia Italia L’Inter ha tanti giocatori di qualità e sulla Juve…»

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 15 gennaio 2021) Robertoha rilasciato una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport: queste le parole del ct dell’Serie A Robertoha rilasciato una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport: queste le parole del ctSerie A. INTER-JUVE – «Sfida tra le favorite? Si?,e? cresciuta negli anni, haforti ed e? pronta per vincere. La Juve ha ancora la rosa piu? competitiva e l’esperienza di 9 scudetti. Per la Juve e? quasi decisiva. Non puo? perdere altri punti, con 3 squadre davanti. Anche se ha una partita in meno. Se almancanel gioco? No,e? forte e hadi qualita?». ERIKSEN – «Puo? fare tutto, con la qualita? ...