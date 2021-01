Mancini esce allo scoperto | «Questo Milan mi ricorda la mia Italia»

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 15 gennaio 2021) Le favorite scudetto del commissario tecnico, nell’intervista esclusiva a La Gazzetta dello Sport, con un occhio al Derby d’Affascinato dale convinto dall’Inter. Per Roberto, però, è la Juve ad avere la rosa qualitativamente migliore del campionato. Ecco le sue parole in esclusiva a La Gazzetta dello Sport. «Inter cresciuta negli anni, pronta per vincere. La Juve ha ancora la rosa più competitiva, e non si può permettere di perdere altri punti: il Derby d’per Pirlo è decisivo. Nei rossoneri vedo entusiasmo, empatia contagiosa. E Tonali e Romagnoli potranno essere molto utili in azzurro». Leggi su Calcionews24.com