Mamma ho perso l'aereo, Donald Trump cancellato dal film: la reazione di Macaulay Culkin (Di venerdì 15 gennaio 2021) Mamma ho perso l'aereo, il seguito senza Trump? L'iniziativa social Ieri, 14 gennaio, è andato in onda su Italia 1 il film cult "Mamma ho perso l'aereo" con un irresistibile Macaulay Culkin – oramai 40enne – protagonista anche del seguito "Mamma ho riperso l'aereo" (Home alone – Lost in New York). Dopo l'esito delle elezioni americane e l'approvazione dell'impeachment ai danni di Donald Trump, in America è partita una petizione per cancellare il quasi ex Presidente degli Stati Uniti dalla scena cult girata al Plaza Hotel. LEGGI ANCHE: — Il diavolo sul set: ora si scopre quel retroscena macabro del film ...

