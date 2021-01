“Maledetto Covid | se n’è andato in 5 giorni” Grave lutto per Salvatore Esposito |  il Genny Savastano di Gomorra

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 15 gennaio 2021) Un terribileha colpito uno degli attori che più di tutti si è fatto conoscere dal pubblico. Nato nel 1986, si è fatto ben volere dal pubblico grazie ad un’interpretazione magistrale in una delle serie tv più seguite in Italia. Ha utilizzato il social network Instagram per salutare per l’ultima volta una delle persone più care della sua vita privata. A portarselo via è stato purtroppo il-19, che ha mietuto la sua ennesima vittima. Vediamo cosa ha scritto il noto attore. Il post social è di, ovvero Gennarodi ‘’. Ed ha riportato le seguenti parole: “Questoci sta portando via tante cose, ma soprattutto tanti cari. Ci viene tolta ogni possibilità di sostegno e supporto a chi sta soffrendo ed ...