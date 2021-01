Maie-Italia 23: il gruppo al Senato che fa riferimento a Conte (e cerca costruttori) (Di venerdì 15 gennaio 2021) Si chiama Maie-Italia23: è il gruppo dei “costruttori” di Conte? Di sicuro il nuovo gruppo parlamentare nato oggi al Senato ha come obiettivo quello di “costruire uno spazio politico che ha come punto di riferimento Giuseppe Conte”. Lo spiega Ricardo Merlo, presidente Maie e Sottosegretario agli Esteri, annunciando che così il gruppo Maie a palazzo Madama cambia denominazione: “Non cerchiamo responsabili – ha precisato Merlo – ma costruttori, a cui l’unica cosa che offriamo è una prospettiva politica per il futuro, per poter costruire un percorso di rinascita e resilienza, nell’interesse dell’Italia, soprattutto in un momento così difficile come quello ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 15 gennaio 2021) Si chiama23: è ildei “” di? Di sicuro il nuovoparlamentare nato oggi alha come obiettivo quello di “costruire uno spazio politico che ha come punto diGiuseppe”. Lo spiega Ricardo Merlo, presidentee Sottosegretario agli Esteri, annunciando che così ila palazzo Madama cambia denominazione: “Non cerchiamo responsabili – ha precisato Merlo – ma, a cui l’unica cosa che offriamo è una prospettiva politica per il futuro, per poter costruire un percorso di rinascita e resilienza, nell’interesse dell’, soprattutto in un momento così difficile come quello ...

angelo_cennamo : Maie Italia 23 o Mai in Italia quei 23? - NewsESondaggi : #Italia @RicardoMerlo5 (@maie_mondiale|Italiani all'estero): 'Al Senato nasce il gruppo MAIE- Italia23, per costrui… - neXtquotidiano : Maie-Italia 23: il gruppo al Senato che fa riferimento a Conte (e cerca #costruttori) - Achillecaro : MAIE, cioè Movimento Associativo Italiani all' Estero è un movimento politico fondato in Argentina e che dovrebbe d… - MarceVann : RT @ElioLannutti: Si muove l'asse Bettini-Letta - Si tratta per l'appoggio di Forza Italia? L’articolista poco aggiornato. Sono tre i simbo… -