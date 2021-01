Maie al centro dei giochi: ma nuovo gruppo pro-Conte è un’ombra (Di venerdì 15 gennaio 2021) "L'operazione non si fa se non si trovano voti nuovi, senatori che finora non votavano per Conte. Con quelli, eventualmente: si può andare dai renziani - non da Renzi - a chiedere: i numeri li abbiamo, siete sicuri di voler stare fuori?": questa è una lettura che una fonte parlamentare di centrosinistra offre sull'attesa nascita di una forza dei "costruttori", come si chiamano quelli che nel 2010 si erano autodefiniti "responsabili". La nascita di un nuovo gruppo pro-Conte che potrebbe supportare il Governo si basa, dicono a palazzo Madama, sul Maie (Movimento associativo italiani all'estero, che vanta un sottosegretario, il suo fondatore Ricardo Antonio Merlo): "In Parlamento non cerchiamo responsabili, ma costruttori", dice, parlando di "Maie-Italia23", un chiaro ... Leggi su ilfogliettone (Di venerdì 15 gennaio 2021) "L'operazione non si fa se non si trovano voti nuovi, senatori che finora non votavano per. Con quelli, eventualmente: si può andare dai renziani - non da Renzi - a chiedere: i numeri li abbiamo, siete sicuri di voler stare fuori?": questa è una lettura che una fonte parlamentare disinistra offre sull'attesa nascita di una forza dei "costruttori", come si chiamano quelli che nel 2010 si erano autodefiniti "responsabili". La nascita di unpro-che potrebbe supportare il Governo si basa, dicono a palazzo Madama, sul(Movimento associativo italiani all'estero, che vanta un sottosegretario, il suo fondatore Ricardo Antonio Merlo): "In Parlamento non cerchiamo responsabili, ma costruttori", dice, parlando di "-Italia23", un chiaro ...

ve10ve : RT @GiovaValentini: Fa bene Conte ad andare in Parlamento per una verifica: così si vedrà alla luce del sole chi vuole la crisi e chi no. M… - Straccia2 : RT @GiovaValentini: Fa bene Conte ad andare in Parlamento per una verifica: così si vedrà alla luce del sole chi vuole la crisi e chi no. M… - algirone : RT @GiovaValentini: Fa bene Conte ad andare in Parlamento per una verifica: così si vedrà alla luce del sole chi vuole la crisi e chi no. M… - GiovaValentini : Fa bene Conte ad andare in Parlamento per una verifica: così si vedrà alla luce del sole chi vuole la crisi e chi n… -

Ultime Notizie dalla rete : Maie centro Maie al centro dei giochi: ma nuovo gruppo pro-Conte è un'ombra askanews Maie al centro dei giochi: ma nuovo gruppo pro-Conte è un’ombra

“L’operazione non si fa se non si trovano voti nuovi, senatori che finora non votavano per Conte. Con quelli, eventualmente: si può andare dai renziani – non da Renzi – a chiedere: i numeri li abbiamo ...

Al premier servono almeno 11 senatori. Italia Viva rischia di franare

Sono ore di trattative frenetiche in Senato e tra palazzo Chigi e i potenziali senatori responsabili che potrebbero martedì salvare il governo. Più passano le ore, più la girandola dei nomi si fa insi ...

“L’operazione non si fa se non si trovano voti nuovi, senatori che finora non votavano per Conte. Con quelli, eventualmente: si può andare dai renziani – non da Renzi – a chiedere: i numeri li abbiamo ...Sono ore di trattative frenetiche in Senato e tra palazzo Chigi e i potenziali senatori responsabili che potrebbero martedì salvare il governo. Più passano le ore, più la girandola dei nomi si fa insi ...