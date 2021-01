"Mai pensato di lasciare Renzi" Su Affari la Vono gela il governo (Di venerdì 15 gennaio 2021) Nelle ore convulse della caccia ai Responsabili si fanno insistenti anche le voci che darebbero in uscita da Italia viva quattro, se non sei, senatori Iv. E tra questi si fa il nome della senatrice Silvia Vono. La diretta interessata, però, intervistata da Affaritaliani.it, si tira completamente fuori da... Segui su Affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di venerdì 15 gennaio 2021) Nelle ore convulse della caccia ai Responsabili si fanno insistenti anche le voci che darebbero in uscita da Italia viva quattro, se non sei, senatori Iv. E tra questi si fa il nome della senatrice Silvia. La diretta interessata, però, intervistata dataliani.it, si tira completamente fuori da... Segui sutaliani.it

sayrevee : Buongiorno sono le 1:20 ed ho appena pensato che il dibattito tra arancinO e arancinA nasce perchè non dovremmo mai… - MassimoWindowc : @guidopoli3 @jacopo_iacoboni Mai pensato che Conte sia un fenomeno, ma in giro non ne vedo. Vorrei però davvero ved… - Affaritaliani : 'Mai pensato di lasciare Renzi' Su Affari la Vono gela il governo - Markox89 : @Kinnaat @welikeduel @makkox Dai, abbiamo avuto un'idea incredibile, diciamocelo! Chi cazzo c'ha mai pensato a un m… - cl3notcle : mai avrei pensato che le serate tutte uguali al bar vicino a casa con i miei amici mi sarebbero mancate così tanto -

Ultime Notizie dalla rete : Mai pensato Marsiglia, non sarà Delort il prossimo attaccante: "Non ho mai pensato di lasciare Montpellier" TUTTO mercato WEB Crisi di governo, diretta – Orlando: “Abbiamo segnali di attenzione da molti parlamentari”. Renzi: “Mi è mancata la sponda del Pd”

Gli occhi sono tutti sul Senato e su quella pattuglia di “responsabili” che potrebbero permettere alla maggioranza di sopperire all’addio dei 18 senatori renziani. Dopo aver provocato la crisi di gove ...

Gli occhi sono tutti sul Senato e su quella pattuglia di “responsabili” che potrebbero permettere alla maggioranza di sopperire all’addio dei 18 senatori renziani. Dopo aver provocato la crisi di gove ...