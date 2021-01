Madre, figlio e cugina pusher a turno: guadagni da 30mila euro al mese (Di venerdì 15 gennaio 2021) guadagni di oltre trentamila euro al mese. Era questo il giro di spaccio di eroina che stava portando una fortuna nelle tasche di Biagio Sparapano. Il ventottenne, rampollo di una famiglia affiliata ... Leggi su leggo (Di venerdì 15 gennaio 2021)di oltre trentamilaal. Era questo il giro di spaccio di eroina che stava portando una fortuna nelle tasche di Biagio Sparapano. Il ventottenne, rampollo di una famiglia affiliata ...

Milly__24__ : Nancy Pelosi, prode paladina del gender, in 7 secondi distrugge tutte le sue belle parole... la scorsa settimana ha… - etchevskaia : @ClaudioLupo85 @luca64489970 @GrandeFratello Parla e perché e il suo grandissimo dolore!! Parla perché no ne la sua… - GianniEmily_ : @IiamjpaynereaI La mia seconda madre, se n'è andata e non so come reagirà suo figlio - bal08221593 : Poi Giulia è quella che parla male di suo figlio, che non le interessa di lui, che è inferiore perché non è madre e… - lacharlot82 : RT @Succhiandiamo: Twitter è il Social che riunisce il figlio meno preferito di ogni madre. -

Ultime Notizie dalla rete : Madre figlio Svaligiati gli appartamenti di madre e figlio Il Tirreno Urbino dà l’addio alla maestra Bruscaglia

Morta a 93 anni la moglie dell’incisore Renato, sorella di Andrea e Vittorio Emiliani, riferimento per generazioni ...

Maestra licenziata per i video hot privati Il pm: 14 mesi alla preside, 12 a una mamma

Il caso della 20enne all’asilo nido nel Torinese. Il magistrato: "Gogna scolastica, condannare la dirigente e chi ha diffuso le immagini" ...

Morta a 93 anni la moglie dell’incisore Renato, sorella di Andrea e Vittorio Emiliani, riferimento per generazioni ...Il caso della 20enne all’asilo nido nel Torinese. Il magistrato: "Gogna scolastica, condannare la dirigente e chi ha diffuso le immagini" ...