Made in Italy, Ultima Puntata: Irene Eredita Appeal Da Frattini! (Di venerdì 15 gennaio 2021) Made in Italy, trama Ultima Puntata: Irene deve affrontare molte difficoltà, ma come per Monica l’amore e la svolta sono dietro l’angolo. E c’è sempre Rita al fianco delle due ragazze… Made in Italy è arrivato all’Ultima Puntata. Irene deve ancora riuscire a realizzare tutti i suoi sogni e come al solito i problemi sono dietro l’angolo. Ma la stagione sta per volgere al termine e forse è l’occasione per sistemare tutto ciò che è in sospeso. Prima di vedere cosa sta per succedere, facciamo un passo indietro. Made in Italy: dove eravamo rimasti Irene si rende conto che il suo lavoro incontra molte difficoltà a causa del suo fidanzato. La ragazza si rende conto che Luigi ... Leggi su uominiedonnenews (Di venerdì 15 gennaio 2021)in, tramadeve affrontare molte difficoltà, ma come per Monica l’amore e la svolta sono dietro l’angolo. E c’è sempre Rita al fianco delle due ragazze…inè arrivato all’deve ancora riuscire a realizzare tutti i suoi sogni e come al solito i problemi sono dietro l’angolo. Ma la stagione sta per volgere al termine e forse è l’occasione per sistemare tutto ciò che è in sospeso. Prima di vedere cosa sta per succedere, facciamo un passo indietro.in: dove eravamo rimastisi rende conto che il suo lavoro incontra molte difficoltà a causa del suo fidanzato. La ragazza si rende conto che Luigi ...

coldiretti : #Covid, Coldiretti: il crollo delle attività di bar, trattorie, ristoranti, pizzerie e agriturismi travolge a valan… - AlbertoBagnai : Amici! Dopo una cena Made in Italy (carciofi alla romana e tagliatelle al ragù) abbiamo spiegato a Otto che il Cont… - Vivo_Azzurro : #MadeInItaly ???? ?? Sfida statistica della 18^ giornata di #SerieA Fabio #Quagliarella ?? Kevin #Lasagna… - AnnaMariaCastel : RT @BottaMktg: Se riesco a trovare una mezzoretta vi faccio un clippino in cui vi spiego perché il made in Cina subirà un crollo, perché c… - Alberto1092 : RT @BottaMktg: Se riesco a trovare una mezzoretta vi faccio un clippino in cui vi spiego perché il made in Cina subirà un crollo, perché c… -