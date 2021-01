Madame feat. Fabri Fibra “Il mio amico” da oggi in radio (Di venerdì 15 gennaio 2021) Quando ho conosciuto Fabri Fibra ho capito subito che sarebbe stato perfetto in questo brano: appena è entrato nella stanza in cui lo aspettavo mi ha travolta con la sua aura ed è scattato qualcosa. L’ho riconosciuto come mio simile, è un essere sincero, puro. “Il mio amico” è un pezzo altrettanto sincero e punk, perfetto per lui.MadameMadame e Fabri Fibra tornano con “Il mio amico” featuring Fabri Fibra, disponibile in radio e in digitale da oggi venerdì 15 gennaio. Il brano è prodotto da Bias e DRD, aka Dardust, produttore e hitmaker multiplatino.Un regalo di compleanno che la cantautrice urban fa a se stessa: il 16 gennaio Madame compie 19 anni, è ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 15 gennaio 2021) Quando ho conosciutoho capito subito che sarebbe stato perfetto in questo brano: appena è entrato nella stanza in cui lo aspettavo mi ha travolta con la sua aura ed è scattato qualcosa. L’ho riconosciuto come mio simile, è un essere sincero, puro. “Il mio” è un pezzo altrettanto sincero e punk, perfetto per lui.tornano con “Il miouring, disponibile ine in digitale davenerdì 15 gennaio. Il brano è prodotto da Bias e DRD, aka Dardust, produttore e hitmaker multiplatino.Un regalo di compleanno che la cantautrice urban fa a se stessa: il 16 gennaiocompie 19 anni, è ...

