Macerata Campania | assegnata al prof Capuano la nona edizione del “Premio Historia Loci”

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 15 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti(Ce) – Si è svolta nella mattinata del 15 gennaio 2021, nell’Aula Consiliare del Comune di, la consegna del “”, in occasione della Festa di Sant’Antuono2021 promossa dal Comune die dell’Associazione Sant’Antuono & le Battuglie di Pastellessa, accreditata come NGO presso l’UNESCO. L’ambitoè stato assegnato al. Pasquale, storico locale scomparso nel 2010, con la seguente motivazione: per l’alto eicuo impegnouso (dopo i primi studi di Andrea Massaro) nella ricerca seria e competente delle ...