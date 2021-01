Lutto nel mondo Ferrari | ci saluta Mauro Schedoni il “sarto” del Cavallino Rampante

(Di venerdì 15 gennaio 2021) Si è spento all’età di 78 anni, il “” della. Erede della storica e famosa calzoleria, fondata nel 1888 e trasformata da lui negli ann’70 in un vero e proprio riferimento per eccellenza della pelletteriae l’orgoglio di essere modenese Modena è conosciuta alper essere la terra dei motori. Così definita “Motor Valley” ospita case motoristiche quali, Lamborghini, Maserati, Pagani, Stanguellini Ducati e altri. Ma se vi dicessi che c’è molto di più nel “Made in Modena”?, modenese DOC, ha reso grande la pelletteria di famiglia (fondata nel 1880 da Celso), facendola ...

Ecodelcinema : - Borderline_24 : Lutto nel mondo accademico, addio alla professoressa Gabriella Serio - EltonRichStarr : RT @scvglia: un’ipotetica morte di ezio greggio rientra tra quegli eventi che uno deve festeggiare di nascosto, in silenzio, nel mezzo di u… - Quot_Molise : Lutto nel mondo della scuola: Venafro piange la scomparsa della professoressa Maria Faiola |… - MariaLu91149151 : RT @Teresat14547770: Iva Zanicchi dopo il dramma rivolge un accorato appello a tutti noi -

Ultime Notizie dalla rete : Lutto nel

Borderline24 - Il giornale di Bari

La Regione Campania ha preso parte con il proprio gonfalone ai funerali del giovane Carlo Cannavacciuolo, ucciso nella notte tra il 5 e il 6 novembre 2011 a Santa Maria La Carità. Erano presenti, in r ...In provincia le prime dosi del vaccino Moderna. Ps Cona: accessi in calo. Unife: in crowdfunding presto tre progetti sul Covid ...