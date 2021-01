Lupin III | la serie cartone animato anni 80 che ha battuto un cult che pareva inimitabile

Leggi su gqitalia

(Di venerdì 15 gennaio 2021) Fu negli’80 che ci innamorammo tutti perdutamente diIII, l’incorreggibileche - come da sigla - «sempre pronto all’avventura lui è». Il manga giapponese era inevitabilmente finito su Italia 1, canale catalizzatore di tutta quella beata gioventù che in quel tempo di plastica andava e tornava nel futuro come Michael J.Fox. Ora che su Netflix spopola «» con Omar Sy e su Prime Video arrivano due stagioni diIII e i 17 film, va detto che la vera fase pop della fortuna del ladro gentiluomo ebbe inizio con quel, divertente e ironico, leggero e conturbante.III si presentava in giacca (verde, poi rossa, poi rosa), cravatta slacciata, magro di una magrezza elastica (doveva pur arrampicarsi per i grattacieli), ...