Lunetta Savino | il retroscena sorprendente | sapete perché ha questo nome? C’entra un poeta…

(Di venerdì 15 gennaio 2021) La talentuosa attriceè un volto amatissimo del panorama artistico: ilsul suosi chiama così?unIlsuhaun(fonte Instagram)La talentuosa attrice, originaria di Bari, è un volto amatissimo dal pubblico italiano. La sua consacrazione di interprete arriva con la partecipazione a “Un medico in famiglia” nel ruolo di Cettina. Tra i suoi personaggi di maggiore impatto è impossibile non citare la sua interpretazione di ...

st_larochelle : RT @IlPetrolier3: Marco Giallini Massimo Ghini Sergio Rubini Edoardo Leo Lunetta Savino Gabriele Muccino Pierfrancesco Favino Rocco Papaleo… - orobicocazzaro : RT @IlPetrolier3: Marco Giallini Massimo Ghini Sergio Rubini Edoardo Leo Lunetta Savino Gabriele Muccino Pierfrancesco Favino Rocco Papaleo… - IlPetrolier3 : Marco Giallini Massimo Ghini Sergio Rubini Edoardo Leo Lunetta Savino Gabriele Muccino Pierfrancesco Favino Rocco P… -

Ultime Notizie dalla rete : Lunetta Savino

Altranotizia

Amici come prima, Parker, Eddie the Eagle - Il coraggio della follia, Amori in corsa, La classe degli asini, Sherlock Holmes. Programmi, Fiction e Serie Stasera in TV: La musica che gira intorno, The ...Christian De Sica, celebre attore italiano, ha raccontato un brutto accadimento successo tempo fa. Ha rischiato la vita.