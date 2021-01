Lunedì 18 riaprono il sito archeologico di Pompei e il Museo di Stabia Libero D’Orsi (Di venerdì 15 gennaio 2021) Tempo di lettura: 4 minutiPompei – Castellammare di Stabia (Na) – Il sito archeologico di Pompei e il Museo archeologico di Stabia Libero D’Orsi presso la Reggia di Quisisana riaprono al pubblico dopo la chiusura di questi mesi. In ottemperanza alle indicazioni ministeriali e fino al ulteriore comunicazione i siti saranno aperti dal Lunedì al venerdì nei consueti orari (Pompei 9,00 – 17,00 con ultimo ingresso 15,30; Museo Libero D’Orsi 9,00 -17,00 con ultimo ingresso ore 16,00), con chiusura il sabato e la domenica. In questa fase di graduale riapertura l’accesso e l’uscita per l’area archeologica di ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 15 gennaio 2021) Tempo di lettura: 4 minuti– Castellammare di(Na) – Ildie ildipresso la Reggia di Quisisanaal pubblico dopo la chiusura di questi mesi. In ottemperanza alle indicazioni ministeriali e fino al ulteriore comunicazione i siti saranno aperti dalal venerdì nei consueti orari (9,00 – 17,00 con ultimo ingresso 15,30;9,00 -17,00 con ultimo ingresso ore 16,00), con chiusura il sabato e la domenica. In questa fase di graduale riapertura l’accesso e l’uscita per l’area archeologica di ...

