Love Actually: Hugh Grant ha rischiato di rovinare il ricordo nei fan apprendo in Black Mirror (Di venerdì 15 gennaio 2021) Hugh Grant ricorda vagamente di aver ricevuto un'offerta per interpretare il Primo Ministro di Black Mirror, ruolo che avrebbe rovinato la memoria del fan dell'altro suo celebre Primo Ministro ballerino di Love Actually. Hugh Grant ha rischiato di rovinare il ricordo del suo romantico Primo Ministro inglese in Love Actually apparendo in un episodio di Black Mirror. Per fortuna l'opportunità è svanita a causa dei suoi numerosi impegni lavorativi. Al momento possiamo apprezzare l'ironia di Hugh Grant in Death to 2020, mockumentary firmato da Charlie Brooker, autore di Black ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 15 gennaio 2021)ricorda vagamente di aver ricevuto un'offerta per interpretare il Primo Ministro di, ruolo che avrebbe rovinato la memoria del fan dell'altro suo celebre Primo Ministro ballerino dihadiildel suo romantico Primo Ministro inglese inapparendo in un episodio di. Per fortuna l'opportunità è svanita a causa dei suoi numerosi impegni lavorativi. Al momento possiamo apprezzare l'ironia diin Death to 2020, mockumentary firmato da Charlie Brooker, autore di...

justavoidme_ : @kiaSangst3r_ ma non ha appena finito di girare love actually? - _lostinbooks : RT @pondgitsune: Ho bisogno di una Reunion seria di Narnia con tutto il cast originale che interpreta di nuovo quei personaggi tipo quindic… - littlemixftlodo : RT @chiarsbowiex: Che poi fatemi capire,, vi state a lamentare della foto che hanno messo. Ma sapete com'è è una fan page di Harry Potter,,… - dayoldtay : RT @chiarsbowiex: Che poi fatemi capire,, vi state a lamentare della foto che hanno messo. Ma sapete com'è è una fan page di Harry Potter,,… - lightfallenx : @dontalkoutloud1 ODDIO ALLORA NON SONO L’UNICA. Che poi lui ha dopoiato tutti i film di Martin compresa LA scena di Love Actually help -