Lotta femminile, Grand Prix Henri Deglane 2021: a Nizza quinte Aurora Campagna ed Enrica Rinaldi

Dodici azzurre della Lotta femminile erano iscritte oggi al Grand Prix Henri Deglane a Nizza: in Francia il torneo odierno aveva una formula particolare, che prevedeva l'eliminazione dell'atleta solamente alla seconda sconfitta e non alla prima. In programma le gare soltanto per le sei categorie di peso olimpiche, ma nei -50 kg non vi erano azzurre in gara. Nei -53 kg Sara Ettaki ha perso agli ottavi contro la francese Emma Luttenauer e nei ripescaggi contro la spagnola Marina Rueda, mentre Carmen Di Dio si è fermata negli ottavi contro la transalpina Hilary Honorine e nei ripescaggi contro la tedesca Nina Hemmer. Azzurre entrambe none. Nei -57 kg Ambra Campagna è stata battuta negli ottavi dalla statunitense Helen Maroulis e nei ripescaggi dalla turca ...

