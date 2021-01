Lotta al Covid-19, Biden parte a razzo: 1 milione di vaccinazioni al giorno e un piano da 1900 miliardi di dollari (Di venerdì 15 gennaio 2021) Joe Biden già guarda al futuro degli Stati Uniti. "Dobbiamo fare 100 milioni di dosi di vaccino nei primi 100 giorni del mio mandato" ha detto il presidente eletto, presentando il suo piano da 1900 miliardi di dollari. "Dobbiamo avere più persone vaccinate, avere più posti in cui fare le vaccinazioni, mobilitare più medici", ha aggiunto. In sostanza, "insieme cambieremo il corso della pandemia, costruiremo un ponte verso la ripresa economica e investiremo nella giustizia razziale". Da qui l'annuncio del "mio piano di salvataggio americano". Biden ha puntellato che da "mercoledì inizia un nuovo capitolo, faremo del nostro meglio per rispettare le aspettative. Sono ottimista per l'America: abbiamo tutto quello di cui abbiamo bisogno ma dobbiamo ... Leggi su ilfogliettone (Di venerdì 15 gennaio 2021) Joegià guarda al futuro degli Stati Uniti. "Dobbiamo fare 100 milioni di dosi di vaccino nei primi 100 giorni del mio mandato" ha detto il presidente eletto, presentando il suodadi. "Dobbiamo avere più persone vaccinate, avere più posti in cui fare le, mobilitare più medici", ha aggiunto. In sostanza, "insieme cambieremo il corso della pandemia, costruiremo un ponte verso la ripresa economica e investiremo nella giustizia razziale". Da qui l'annuncio del "miodi salvataggio americano".ha puntellato che da "mercoledì inizia un nuovo capitolo, faremo del nostro meglio per rispettare le aspettative. Sono ottimista per l'America: abbiamo tutto quello di cui abbiamo bisogno ma dobbiamo ...

Il 46esimo presidente: "Non abbiamo tempo da perdere, combattiamo virus". Il neo capo della Casa Bianca sceglie Rosenberger come consigliere per la Cina. Prova insediamento rinviata per "motivi di sic ...

Fontana, Lombardia verso zona rossa

La Lombardia dovrebbe entrare in zona rossa. A confermarlo è stato il presidente della Regione Attilio Fontana a margine di un evento a Concorezzo, in Brianza. "Ho appena parlato con il ministro Spera ...

Il 46esimo presidente: "Non abbiamo tempo da perdere, combattiamo virus". Il neo capo della Casa Bianca sceglie Rosenberger come consigliere per la Cina. Prova insediamento rinviata per "motivi di sicurezza". La Lombardia dovrebbe entrare in zona rossa. A confermarlo è stato il presidente della Regione Attilio Fontana a margine di un evento a Concorezzo, in Brianza. "Ho appena parlato con il ministro Speranza..."