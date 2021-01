Loredana moglie Marco Giallini, il lutto che gli ha sconvolto la vita (Di venerdì 15 gennaio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Si chiamava Loredana la moglie di Marco Gialli, attore di grande successo. La sua morte sopraggiunse all’improvviso sconvolgendo l’uomo. Loredana era il nome della moglie di Marco Giallini attore noto che ha subito dunque un gravissimo lutto nella sua vita. Questa sera Giallini sarà ospite della trasmissione che andrà in onda su Rai1 dal titolo Leggi su youmovies (Di venerdì 15 gennaio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Si chiamavaladiGialli, attore di grande successo. La sua morte sopraggiunse all’improvviso sconvolgendo l’uomo.era il nome delladiattore noto che ha subito dunque un gravissimonella sua. Questa serasarà ospite della trasmissione che andrà in onda su Rai1 dal titolo

loredana_rodini : RT @Tg3web: Negli Stati Uniti i Democratici hanno presentato formalmente la richiesta di impeachment per istigazione all'insurrezione per D… - AldoStrippoli3 : @ropelato_l Buongiorno Loredana, io ne' so qualcosa ho la moglie ariete. ?? - sca_loredana : RT @Cr1st14nM3s14n0: A scuola del settenne hanno regole da laboratorio nucleare per gestire i rischi di contagio. Anche per il bagno! Arriv… -

Ultime Notizie dalla rete : Loredana moglie Loredana moglie Marco Giallini, il lutto che gli ha sconvolto la vita YouMovies Al Bano non ne può più, scarica così Romina: finito tutto

Al Bano Carrisi non ce la fa più a sopportare le voci e decide di scaricare una volta per tutte Romina Power: è finito tutto.

Marco Giallini, la tragedia dell’attore romano

Marco Giallini racconta quella tragedia che ha sconvolto la sua vita. Una storia incredibile che ha lasciato in lui un grande vuoto.

Al Bano Carrisi non ce la fa più a sopportare le voci e decide di scaricare una volta per tutte Romina Power: è finito tutto.Marco Giallini racconta quella tragedia che ha sconvolto la sua vita. Una storia incredibile che ha lasciato in lui un grande vuoto.