Lontana dai riflettori ma da una vita insieme a Jovanotti: chi è Francesca Valiani, la mamma di Teresa (Di venerdì 15 gennaio 2021) Jovanotti, insieme a 'lei' da molti anni. Un amore adolescenziale che poi è diventato il grande amore di una vita. Jovanotti e la sua Francesca sono uniti da un rapporto davvero unico, che dal 1994 ad oggi ha superato tante sfide e affrontato anche molte gioie. A cominciare dal successo di Lorenzo che ha fatto strada nel mondo della musica e poi coronato la nascita di Teresa. Ma chi è la moglie del cantante? Conosciamo qualcosa in più su di lei. Si sono fidanzati nel 1994 per poi proferire il fatidico 'si' nel 2008. Francesca Valiani è il nome della donna letteralmente cresciuta al fianco di Jovanotti, con il quale ha sempre condiviso gioie e superato grandi sfide. Il risultato è sempre stato uno, quello di riscoprirsi complici e uniti ...

Ipocontro : @Maxprimis Sto lontana dai guai ?? - Pietro_Otto : RT @tizimasotti: @Pietro_Otto Esatto, fredda e lontana dai problemi altrui da rabbrividire. La Morani non si poteva neanche guardare. - zazandrea : @LesFleursduMar Giuro, verrei con te ?? Il problema è che questa gente è talmente lontana dai problemi reali che il… - tizimasotti : @Pietro_Otto Esatto, fredda e lontana dai problemi altrui da rabbrividire. La Morani non si poteva neanche guardare. - defencvlesslt_ : dai non sono tanto lontana da lou -

Ultime Notizie dalla rete : Lontana dai Renzi apre una crisi lontana dai problemi degli italiani: gli sviluppi L'Eco di Bergamo Sixers: dal Process alla Rivoluzione

TTP: Trust The Process. Questo è l’acronimo che si intravede proprio al centro della fantasia della nuovissima city edition. Espressione coniata nel lontano 2013 dall’allora GM dei Sixers Sam ...

Combinata nordica, Jarl Magnus Riiber domina il segmento di salto ed ipoteca il successo in Val di Fiemme. Italiani lontani

Jarl Magnus Riiber domina sul trampolino piccolo di Predazzo e si candida al ruolo di favorito indiscusso per il successo in vista della prima gara individuale del weekend in Val di Fiemme, sede della ...

