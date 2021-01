Lombardia zona rossa, la rabbia di Fontana: «Una punizione che non meritiamo» (Di venerdì 15 gennaio 2021) La Lombardia zona rossa. Lo ha annunciato il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, a Concorezzo, in provincia di Monza e Brianza, per la presentazione del progetto Smarter Italy. Un boccone amaro che il governatore lombardo manda giù a fatica. «Per ora sì», conferma Fontana a chi gli chiede se la Regione entrerà in zona rossa e se «le scuole non riaprono». Un’affermazione sofferta a cui il presidente di Regione aggiunge un commento risentito: «Io sono molto critico. Sono molto cauto nella valutazione dei dati e della situazione. Ma credo che la Lombardia non si meriti il rosso». Lombardia zona rossa, Fontana attacca il governo: una ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 15 gennaio 2021) La. Lo ha annunciato il presidente della Regione, Attilio, a Concorezzo, in provincia di Monza e Brianza, per la presentazione del progetto Smarter Italy. Un boccone amaro che il governatore lombardo manda giù a fatica. «Per ora sì», confermaa chi gli chiede se la Regione entrerà ine se «le scuole non riaprono». Un’affermazione sofferta a cui il presidente di Regione aggiunge un commento risentito: «Io sono molto critico. Sono molto cauto nella valutazione dei dati e della situazione. Ma credo che lanon si meriti il rosso».attacca il governo: una ...

matteosalvinimi : ??#LOMBARDIA IN ZONA ROSSA!?? Dopo tutti i sacrifici fatti, il governo rispedisce la Lombardia in zona rossa...! Gu… - Corriere : Fontana: «La Lombardia sta per entrare in zona rossa, una punizione che non meritiamo» - RegLombardia : ??#Zonarossa, @FontanaPres: non lo trovo giusto, sistema attribuzione va rivisto, il ministro @robersperanza mi ha… - NikiRegina : #Lombardia in zona rossa. Secondo loro x la sola settimana passata in zona gialla 1 mese fa. Parametri cambiati, sc… - stf_fer : Lombardia zona rossa. Le scuole non riapriranno neppure al 50%. Fontana finge di essere affranto, in realtà sta ben… -