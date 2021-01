Lombardia, zona arancione sabato e rossa domenica: “Non ce lo meritiamo” (Di venerdì 15 gennaio 2021) La Lombardia diventa zona rossa da domenica 17 gennaio, sabato 16 invece sarà arancione. Lo ha detto il governatore Attilio Fontana partecipando ad un evento a Concorezzo, in Brianza, lasciando aperto un piccolissimo spiraglio, sulla base di “ulteriori verifiche che il ministro Speranza farà nelle prossime ore con i tecnici”. Ma lo stesso Fontana non td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario (Di venerdì 15 gennaio 2021) Ladiventada17 gennaio,16 invece sarà. Lo ha detto il governatore Attilio Fontana partecipando ad un evento a Concorezzo, in Brianza, lasciando aperto un piccolissimo spiraglio, sulla base di “ulteriori verifiche che il ministro Speranza farà nelle prossime ore con i tecnici”. Ma lo stesso Fontana non td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

chedisagio : La «punizione» che i lombardi non si meritano, signor presidente ?@FontanaPres?, è Lei. - Corriere : Fontana: «La Lombardia sta per entrare in zona rossa, una punizione che non meritiamo» - RegLombardia : ??#Zonarossa, @FontanaPres: non lo trovo giusto, sistema attribuzione va rivisto, il ministro @robersperanza mi ha… - Flik85141015 : RT @Cartabellotta: Ma la #zonarossa è una punizione? #Lombardia #Fontana - Cloud_86 : RT @paulmonite: Ancora co sta storia della zona rossa punizione per la Lombardia ma basta ma chi vi caga -