Lombardia verso "zona rossa", Fontana: "Punizione ingiusta" (Di venerdì 15 gennaio 2021) Rosa Scognamiglio Da domenica, la Lombardia potrebbe diventare "zona rossa". "Una punizioni che i cittadini lombardi non meritano", ha commentato il governatore Attilio Fontana "La Lombardia sta diventare zona rossa". Lo ha confermato il governatore Attilio Fontana a margine della presentazione del progetto "Smarter Italy", per l'innovazione dei Comuni italiani. "Ho appena parlato col ministro Speranza, - ha aggiunto - è una Punizione che la Lombardia non si merita. Mi ha detto però che farà ancora dei controlli". Se fino ai ieri sembrava si trattasse solo di una indiscrezione, adesso, è una certezza: da domenica 17 gennaio, in Lombardia scatterà il "soft lockdown".

