Lombardia, Sicilia e la provincia di Bolzano in zona rossa. Dodici regioni in zona arancione. Speranza: “Lavoriamo per evitare una nuova, forte ondata” (Di venerdì 15 gennaio 2021) Il ministro della Salute, Roberto Speranza, sulla base dei dati e delle indicazioni della cabina di regia, firmerà nelle prossime ore una nuova ordinanza che andrà in vigore a partire da domenica 17 gennaio. Passano in area rossa la provincia autonoma di Bolzano e le regioni Lombardia e Sicilia. Passano in area arancione le regioni Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Umbria e Valle D’Aosta. Restano in area arancione Calabria, Emilia-Romagna e Veneto. Entrerà in vigore nelle prossime ore anche il nuovo Decreto (qui il testo pubblicato dall’Ansa) con le misure di contenimento dell’epidemia di Coronavirus, che, come in altri Paesi europei, fa ancora fa registrare un ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 15 gennaio 2021) Il ministro della Salute, Roberto, sulla base dei dati e delle indicazioni della cabina di regia, firmerà nelle prossime ore unaordinanza che andrà in vigore a partire da domenica 17 gennaio. Passano in arealaautonoma die le. Passano in arealeAbruzzo, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Umbria e Valle D’Aosta. Restano in areaCalabria, Emilia-Romagna e Veneto. Entrerà in vigore nelle prossime ore anche il nuovo Decreto (qui il testo pubblicato dall’Ansa) con le misure di contenimento dell’epidemia di Coronavirus, che, come in altri Paesi europei, fa ancora fa registrare un ...

