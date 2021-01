Lombardia, Sicilia e Bolzano in zona rossa, nove le regioni arancioni. La nuova ordinanza (Di venerdì 15 gennaio 2021) Roma, 15 gen – Tre regioni tornano in zona rossa – provincia autonoma di Bolzano, Lombardia e Sicilia – nove le regioni arancioni: lo stabilisce la nuova ordinanza del ministro della Salute Roberto Speranza. Sulla base dei dati e delle indicazioni della cosiddetta cabina di regia, il titolare del dicastero della Salute firmerà nelle prossime ore l’ordinanza che sarà in vigore a partire da domenica 17 gennaio. Niente riapertura delle scuole superiori (fissata al 18 gennaio) quindi per chi torna in zona rossa. Si registra un peggioramento quindi, rispetto all’ordinanza della settimana scorsa. Dovuto ovviamente ai nuovi parametri per le ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 15 gennaio 2021) Roma, 15 gen – Tretornano in– provincia autonoma dile: lo stabilisce ladel ministro della Salute Roberto Speranza. Sulla base dei dati e delle indicazioni della cosiddetta cabina di regia, il titolare del dicastero della Salute firmerà nelle prossime ore l’che sarà in vigore a partire da domenica 17 gennaio. Niente riapertura delle scuole superiori (fissata al 18 gennaio) quindi per chi torna in. Si registra un peggioramento quindi, rispetto all’della settimana scorsa. Dovuto ovviamente ai nuovi parametri per le ...

