Lombardia, Sicilia e Bolzano in zona rossa da domenica. Nove Regioni vanno in arancione. Iss: “Rt in aumento da 5 settimane” (Di venerdì 15 gennaio 2021) Lombardia, Sicilia e la provincia di Bolzano in zona rossa a partire da domenica 17 gennaio. Altre Nove Regioni (Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Umbria e Valle D’Aosta) vanno in zona arancione, affiancandosi a Calabria, Emilia e Veneto. Lo prevedono le ordinanze del ministero della Salute che Roberto Speranza firmerà in giornata in base all’ultimo monitoraggio dell’Istituto superiore di sanità sull’andamento della pandemia. Nel documento si legge infatti che l’indice Rt è in aumento da cinque settimane consecutive in tutto il Paese. Attualmente è a quota 1,09. Due territori, cioè Lombardia e provincia autonoma ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 15 gennaio 2021)e la provincia diina partire da17 gennaio. Altre(Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Umbria e Valle D’Aosta)in, affiancandosi a Calabria, Emilia e Veneto. Lo prevedono le ordinanze del ministero della Salute che Roberto Speranza firmerà in giornata in base all’ultimo monitoraggio dell’Istituto superiore di sanità sull’andamento della pandemia. Nel documento si legge infatti che l’indice Rt è inda cinqueconsecutive in tutto il Paese. Attualmente è a quota 1,09. Due territori, cioèe provincia autonoma ...

